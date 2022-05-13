Москва, , 13:45 — REGNUM Эксперты поддержали инициативу президента России Владимира Путина по разработке новых механизмов обучения специалистов для IT-отрасли и созданию специальных модулей по кибербезопасности для технических вузов и факультетов.

Кибербезопасность Иван Шилов, ИА REGNUM

В ходе заседания попечительского совета фонда «Талант и успех» президент заявил о «необходимости на площадке открытого в «Сириусе» IT-колледжа вместе с нашими высокотехнологичными компаниями отработать новые, ускоренные механизмы обучения специалистов для IT-отрасли».

«Это абсолютно необходимая вещь, мы с вами это прекрасно понимаем, и без кадров двигаться вообще никуда невозможно», — заметил глава государства.

Также президент предложил образовательному центру «Сириус» совместно с партнёрами создать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов и факультетов.

«Прямое указание главы государства о необходимости активно и масштабно готовить кадры в сфере IT и сохранять их в России для дальнейшей работы по защите критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем является очень позитивным и знаковым», — считает руководитель практики цифрового права и киберпреступлений адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Владимир Слащёв .

Однако после подготовки «эти кадры необходимо будет трудоустроить и мотивировать на длительную работу с реальным карьерным ростом, что уже будет зависеть только от работодателей», − сказал эксперт.

Директор института права цифровой среды НИУ ВШЭ Руслан Ибрагимов также обратил внимание на то, что «масштабная цифровая трансформация государства и бизнеса, перевод документооборота, деловых и финансовых операций, а также наборов персональных, промышленных, больших данных в цифровую форму, активное формирование цифрового законодательства предполагает наличие мощного кадрового потенциала не только в области ИТ и кибербезопасности, но и в области права».

По его мнению, «уже сейчас необходима широкая образовательная программа подготовки в ВУЗах «цифровых юристов» для обеспечения потребностей цифровой экономики, в том числе в области кибербезопасности и правонарушений в цифровой среде».

Необходимым дополнением к технической части является правовое обеспечение и правовое сопровождение процессов кибербезопасности, заявил декан Высшей школы правоведения ИГСУ РАНХиГС Олег Зайцев.

Он поддержал коллег, обратив внимание на необходимость подготовки и «специалистов, которые правовыми средствами помогут бороться с кибератаками и киберпреступлениями».