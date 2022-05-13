Кемерово, 13 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 13 мая, на лечении находятся 1184 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки в регионе было выявлено 85 новых носителей коронавируса. За это же время 83 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 162 903 случая заражения коронавирусом, 159 381 человек выписан с выздоровлением, 2338 пациентов скончались.