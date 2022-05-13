Ташкент, , 13:44 — REGNUM Объем налоговых поступлений в Узбекистане в период с 1 января по 30 апреля вырос на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в поступивших в ИА REGNUM результатах мониторинга Центра экономических исследований и реформ Узбекистана бизнес-активности в разрезе регионов страны. Сообщается, что данные ежемесячно рассчитываются ЦЭИР на основе оперативных данных и согласно данным таможенных и налоговых органов, ЦБ и УзРТСБ.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«При этом, значительный рост налоговых поступлений отмечен в Бухарской (на 37,0%), Ферганской (на 35,6%), Хорезмской (на 34,6%), Самаркандской (на 33,3%), Андижанской (на 30,2%) областях, в Республике Каракалпакстан (на 30,7%) и в Ташкенте (на 47,3%)», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что рост налоговых поступлений обусловлен восстановлением экономики, улучшением системы налогового администрирования, в том числе внедрения новых административных инструментов, цифровизации и автоматизации процессов, легализации предпринимательской деятельности и упрощения порядка соблюдения требований налогового законодательства.

Также сообщается, что поступления по таможенным платежам за анализируемый период увеличились на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. «Наибольший рост таможенных поступлений наблюдался в Джизакской (в 2,1 раза), Хорезмской (на 91,0%), Сырдарьинской (на 83,3%), Бухарской (на 71,6%), Кашкадарьинской (на 70,0%), Андижанской (на 66,7%) областях и в Ташкенте (на 45,5%)», сообщает центр.

Отмечается, что увеличение таможенных поступлений связано с ростом объёма облагаемого импорта и обменного курса, принимаемыми таможенными органами мерами по упрощению таможенных процедур, ускорению выпуска товаров в свободное обращение и внедрению новых методов таможенного администрирования. По данным Государственного таможенного комитета объем экспорта товаров с начала текущего года по 30 апреля увеличился на 21,7% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.