Красноярск, , 13:43 — REGNUM Полицейские в Красноярском крае выявили факт получения взятки в размере более 22 млн рублей бывшим руководителем лесничества. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в ГУ МВД России по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в период с 2018 по 2020 год уроженец села Казачинское, руководивший Иланским лесничеством, получил взятку в размере более 22,5 млн рублей от одного из предпринимателей, работающих в сфере лесозаготовок. За взятку лесничий предоставил лесосеки и оказывал общее покровительство при заготовке древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.

Полицейские задержали его в ходе служебной командировки в Сочи. Во время обыска у него изъяли около 700 тысяч рублей.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. По решению Железнодорожного районного суда Красноярска он арестован на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за получение незаконного денежного вознаграждения и совершение мошенничества осуждены бывшие сотрудницы службы судебных приставов.

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