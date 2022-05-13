Заречный, Пензенская область, 13 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Жительница города Заречного Пензенской области три раза была обманута при покупке в интернете. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Со слов пострадавшей, в интернете 38-летняя женщина обнаружила объявление о продаже дивана за 13,99 тыс. рублей. Горожанка оставила на сайте согласие на покупку. После этого в одном из мессенджеров ей пришло сообщение с адресом ссылки для оплаты товара и оформления доставки. Перейдя по ссылке, пострадавшая ввела реквизиты банковской карты и подтвердила дважды оплату товара и доставку.

Чтобы вернуть излишне оплаченные средства женщина вновь перешла по ссылке и повторно ввела конфиденциальную информацию. В общей сложности со счета пострадавшей были списаны 44 970 рублей. Товар она так и не получила. Жительница Заречного обратилась в полицию. Стражам порядка заявительница сообщила, что знала о подобных способах обмана.

ИА REGNUM напоминает, жителю Пензы в 2021 году позвонил неизвестный и представился юристом одной из организаций. Он рассказал, что знает о его неудачном опыте на фондовой бирже. Заявитель в 2020 году потерял 9,5 тыс. долларов США. Звонивший пообещал не только помочь вернуть деньги, но и заработать.

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