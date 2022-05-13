Курск, , 13:42 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 24 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

13 мая выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлен 117 тыс. 641 случай заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 113 тыс. 364 пациента, в том числе 135 — за последние сутки.

Всего скончались 2472 человека. Новых летальных случаев не подтверждено.