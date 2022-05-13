Донецк, 13 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) предпринимает все необходимые для разрешения ситуации на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы остатки украинских нацистов. Об этом 13 мая сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

Как указал глава республики, Народной милицией ДНР предпринимаются «все соответствующие шаги, чтобы ситуация с «Азовсталью» была завершена наконец и город Мариуполь смог уже заниматься полноценно своим восстановлением».

Также Пушилин добавил, что у украинских нацистов остается шанс выйти с завода и они выходят на связь с представителями ДНР по этому поводу.

«Некоторые уже готовы выйти, но опасаются своих собратьев. Выйдет ли кто-то? Это неважно. Наши подразделения будут продолжать свою работу», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что на данный момент пока рано говорить о полномасштабном котле вокруг Авдеевки, вместе с тем, противник на этом направлении лишен возможности свободного передвижения и пополнения запасов оружия и боеприпасов.