Москва, 13 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Зрители не хотят идти в кинотеатры ради просмотра российских картин, поскольку не уверены в их качестве. Об этом 13 мая заявил кинокритик Давид Шнейдеров на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

«Был проведен социологический опрос почему люли не смотрят национальное кино. И на первом месте был очень занятный ответ: не доверяют качеству. Они, приходя на американское кино, твердо уверены в качестве картинки, звука, понятности сюжета», — сказал Шнейдеров.

Поэтому сейчас, из-за запрета на прокат картин западных студий, российские сети кинотеатров находятся в тяжелой ситуации из-за снижения посещаемости.