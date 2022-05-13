Москва, , 13:38 — REGNUM Эпизод с участием главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Андрея Воронкова будет рассмотрен дисциплинарной комиссией Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Об этом 13 мая заявил президент организации Станислав Шевченко.

Волейбол

Во время матча финальной серии чемпионата России Воронков предположительно назвал «обезьяной» кубинскую волейболистку клуба «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) Айламу Монтальво. Обращаясь во время тайм-аута к волейболистке своей команды, Воронков сказал: «Почему опять ловишь эту обезьяну». В екатеринбургском клубе решили, что эти слова были сказаны в адрес Монтальво.

«Понимаем, конечно, что это была стрессовая ситуация, но мы с этим мириться не собираемся», — сказал Шевченко.

Он добавил, что «Уралочка» подаст заявление в дисциплинарную комиссию, которая рассмотрит эту ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, волейболистки «Локомотива» выиграли чемпионат России второй раз подряд, победив «Уралочку» в финальной серии.

Читайте ранее в этом сюжете: Волейболистки «Локомотива» выиграли чемпионат России второй раз подряд