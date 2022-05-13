Таллин, , 13:38 — REGNUM Транспортный департамент Эстонии распорядился внедрить нагрудные видеокамеры для проведения надзорных процедур в отношении некоторых пунктов техосмотра. Об этом говорится в пресс-сообщении ведомства.

К техосмотру готов! (сс) rawpixel

С этой целью к 2023 году будет закуплено три комплекта видеокамер.

«Мы отказались от повседневного обязательного использования нагрудных камер во всех пунктах техосмотра. Однако мы оставляем за собой право обязать пункт техосмотра использовать эти камеры при проведении техосмотра на срок до двух месяцев в рамках надзорной процедуры», — пояснил смысл решения глава службы по связям с общественностью департамента Эрки Варма.

Такую меру в отношении одного пункта техосмотра можно будет применять не более двух раз в год. Изменение надзорной процедуры повысит эффективность проверки качества работы пункта техосмотра, которое не всегда можно оценить при помощи стационарных камер, отметили в ведомстве.