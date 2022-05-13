Амстердам, 13 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Власти Нидерландов предоставили Украине военную помощь на более чем 102 млн евро. Об этом сообщила в письме Палате представителей страны министр обороны Кайса Оллонгрен.

Цитата из к/ф «Оружейный барон». Реж. Эндрю Никкол. 2005. Германия — США — Франция Оружие

«Нидерланды оказали (Украине) материальную поддержку на сумму более 102 млн евро. Эта сумма относится к балансовой стоимости поставленного военного оборудования», — говорится в письме.

Также она сообщила, что Нидерланды намерены поставить Украине пять самоходных артиллерийских установок.