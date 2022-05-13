Новосибирск, 13 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 13 мая, за сутки зарегистрировано 4319 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Kazanfirst.ru ОРВИ

Отметим, что днём ранее, 12 мая, за прошедшие сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 912 обращений.

При этом в регионе сделано 4 445 633 теста на коронавирус.

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