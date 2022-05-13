Чебоксары, , 13:37 — REGNUM В Чебоксарах ранее судимый местный житель решил продать чужой автомобиль, чтобы отметить свой день рождения. Приглянувшуюся ему машину он увёз на эвакуаторе в пункт приёма металлолома, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

Автомобили Анна Рыжкова © ИА REGNUM

10 мая в полицию обратился вернувшийся из поездки 56-летний владелец автомобиля ВАЗ-2101, который не нашёл припаркованного в апреле железного «коня». Машину он оставил во дворе дома по проспекту Мира.

Правоохранители установили, что легковушка была эвакуирована, обнаружив пропавшие «Жигули» в пункте приёма металлолома.

По данным полиции, преступление совершил ранее судимый 35-летний чебоксарец, проживающий неподалёку от места происшествия. Подозреваемый сообщил правоохранителям, что машину он счёл бесхозной и решил продать, чтобы на вырученные средства отметить свой день рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Батыревском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней женщины, которую подозревают в угоне автомобиля.

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