Вязьма, Смоленская область, , 13:37 — REGNUM Нетрезвая жительница Смоленской области напала на сотрудника полиции, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили 13 мая в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России.

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По предварительным данным, 10 мая 28-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила ДТП в селе Смелело Вяземского района. Сотрудник ГИБДД, который прибыл на место аварии, установил, что женщина к тому же не имеет права управления транспортным средством.

«Нарушительница стала препятствовать представителю власти в проведении проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, после чего ударила его деревянным поленом и повредила форменную одежду», — уточнили в СК.

В отношении женщины возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».