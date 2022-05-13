Москва, 13 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. На сайте добро. рф запущен набор волонтёров для участия в гуманитарных миссиях в Донбассе. Добровольцы приглашаются на вакансии врачей, учителей, строителей, психологов и других специалистов, помощь которых запросят местные организации и ведомства.

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

В гуманитарных миссиях (от 14 до 40 дней) волонтёры будут разбирать завалы, восстанавливать инфраструктуру, помогать школьникам в освоении учебной программы, организовывать досуг малышей, оказывать психологическую поддержку.

Участниками гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ могут стать граждане России, Донецкой или Луганской народных республик старше 18 лет, обладающие компетенциями, соответствующими требованиям вакансии, и являющиеся пользователями интернет-ресурса добро. рф.

Перед участием в миссии прошедшие отбор волонтёры пройдут обучение по психологии экстремальных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи, навигации, радиосвязи, технике безопасности, охране труда, особенностям пребывания в ЛДНР и работе в экстремальных условиях.

Во время гуманитарных миссий волонтёров обеспечат питанием, проживанием, средствами защиты.