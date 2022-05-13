Джакарта, , 13:36 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал все страны работать вместе, чтобы преодолеть пандемию и построить более сильную архитектуру здравоохранения. Об этом, сообщает Kompas, президент заявил во время онлайн саммита по COVID-19, который состоялся в Вашингтоне (США).

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Для преодоления пандемии необходимо провести ускоренную вакцинацию, чтобы охватить 70% населения каждой страны. Импульс текущего снижения числа случаев необходимо использовать для нанесения последнего удара по COVID-19», — заявил глава Индонезии.

Президент пояснил, что для создания более надежной архитектуры здравоохранения и обеспечения готовности во всем мире необходимы как минимум три вещи.

Президент призвал к необходимости нового механизма финансирования здравоохранения с участием стран-доноров и многосторонних финансовых банков, поскольку не все страны имеют ресурсы для улучшения своей инфраструктуры здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с министром обороны Вьетнама в Ханое.

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