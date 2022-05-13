Сеул, , 13:36 — REGNUM Ранее на этой неделе военные Южной Кореи и США провели совместные полевые учения по оказанию медицинской помощи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Медицинской службы Вооруженных сил Южной Кореи.

Флаги США и Южной Кореи Usar.army.milv

В рамках учений прошла отработка совместных действий по транспортировке и лечению лиц, пострадавших в результате применения химического оружия.

В ходе учений южнокорейские и американские военные отработали транспортировку раненных солдат в лагерь Хамфрис в Пхёнтэке (~70 км к югу от Сеула).

Известно, что военные Южной Кореи и США проводят совместные полевые учения по оказанию медицинской помощи с 2018 года. Однако в 2020 и 2021 годах учения не проводились из-за пандемии коронавируса.