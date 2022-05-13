Москва, 13 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Сети кинотеатров в России находятся в плачевном состоянии на фоне отказа западных кинокомпаний предоставлять им право на показ своих фильмов. Об этом 13 мая заявил кинокритик Давид Шнейдеров на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское кино

«Ситуация катастрофическая. Народ в кинотеатры не ходит. Новые релизы, даже не самые плохие, к лету почти ничего не собрали. Кинотеатры находятся в жутчайшей ситуации. Нечего показывать и главное никакой перспективы нет», — сказал Шнейдеров.

По его словам, зрители и раньше неохотно шли на отечественное кино и сейчас нет никаких предпосылок к тому, что оно сможет их заинтересовать.