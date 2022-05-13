Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главному санитарному врачу Российской Федерации Анне Поповой отменить масочный режим в Северной столице. Об этом 13 мая сообщается в Telegram-канале губернатора.

Медицинские маски Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Направил обращение Главному санитарному врачу России Анне Поповой, в котором предложил внести изменения в Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» и отменить в Санкт- Петербурге масочный режим», — говорится в сообщении от имени Александра Беглова.

Губернатор аргументирует необходимость отмены масочного режима улучшением эпидобстановки в Петербурге. В частности, заболеваемость COVID-19 за четыре недели сократилась на 40,6%.

К тому же в городе имеется 18% свободного коечного фонда для лечения ковида. В Петербурге развёрнуто 1509 коек для лечения больных с ковидом и пневмонией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главный санитарный врач Петербурга не может принять решение об отмене масочного режима, так как это ограничение в 2020 году вводили на федеральном уровне.

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