Москва, 13 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки следует немедленно перестать третировать российских журналистов и обеспечить им нормальные условия работы. Об этом говорится в опубликованном 13 мая заявлении российского МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что в США против журналистов вводят новые ограничения, мешают их работе, стремятся запугать их и заставить уехать.

«Требуем немедленно прекратить третирование российских журналистов, обеспечив им нормальные условия работы в соответствии со стандартами свободы слова, о которой в Вашингтоне любят так много и так лицемерно порассуждать», — подчеркнула Захарова.

Она привела в пример «два подхода агентов ФБР к главе корпункта одного из российских СМИ» в Вашингтоне. Журналиста пытались вовлечь в «сотрудничество», но не смогли.

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