Таллин, 13 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Эстонию с большим опозданием были доставлены около 80 000 посылок, ранее застрявших на «Почте Латвии». Об этом сообщила пресс-служба эстонской фирмы Omniva (бывшая «Почта Эстонии»).

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Причиной задержки с доставкой посылок названы сбой в международной цепи поставок из-за эпидемии коронавируса и военные действия на Украине. Отмечается, что подавляющее большинство посылок связано с электронной торговлей Aliexpress и было отправлено из Китая. Некоторые посылки были отправлены в еще конце 2021 года и начале нынешнего года.

Длительная задержка с доставкой была вызвана изменениями в перевозках из Китая в Латвию. В результате авиатранспорт был заменен наземным, поэтому процедуры приема грузов таможенными органами Латвии также были соответствующим образом адаптированы. Кроме того, в Латвии были задержки при проверке данных о поставках и при подготовке документов на таможне.

Omniva отметила в своем сообщении, что доставит посылки клиентам в ускоренном порядке в ближайшее время.