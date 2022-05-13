Новосибирск, , 13:32 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 13 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 589 пациентов, в том числе пять детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

За прошедшие сутки был выявлен 81 новый носитель коронавируса. За это же время 117 человек выписали с выздоровлением, один пациент скончался. В реанимации находятся 67 человек, на ИВЛ — 19 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 257 368 случаев заражения коронавирусом, 250 482 пациента выздоровели, умерли 5644 человека.