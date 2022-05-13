Новосибирск, 13 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 13 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 589 пациентов, в том числе пять детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 81 новый носитель коронавируса. За это же время 117 человек выписали с выздоровлением, один пациент скончался. В реанимации находятся 67 человек, на ИВЛ — 19 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 257 368 случаев заражения коронавирусом, 250 482 пациента выздоровели, умерли 5644 человека.