Стокгольм, 13 мая, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Повышение размера пенсий в Швеции теперь является одним из ключевых предвыборных вопросов, поскольку как правые, так и левые партии в риксдаге представили свои предложения. В свою очередь лидер «Центристов» Анни Лёф считает, что оба политических блока должны прийти к компромиссу, о чем она заявила в студии телеканала SVT 13 мая.

Centerpartiet.se Анни Лёф

Политик отметила, что «Центристы» не поддерживают ни один из законопроектов, представленных в риксдаге.

Вместо этого партия хочет, чтобы правительство отозвало свой законопроект и вело переговоры в рамках так называемой пенсионной группы в парламенте, в которую входят «Социал-демократы», «Умеренные», «Центристы», «Либералы» и «Христианские демократы», отметила она.

«Если мы хотим увеличить пенсии как для сегодняшних, так и для будущих пенсионеров, мы должны достичь финансовой устойчивости и долгосрочности. Именно с этой целью и была создана пенсионная группа в риксдаге 25 лет назад», — заявила Лёф.