Самара, 13 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Шесть объектов водоснабжения намерены ввести в эксплуатацию в текущем году в Самарской области. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

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Данный вопрос был рассмотрен на совещании в региональном правительстве.

Сообщается, что в регионе сейчас ведутся работы на 13 объектах водоснабжения: на пяти сооружениях работы продолжаются, строительство начато на восьми объектах. На реализацию данных проектов из средств федерального бюджета в Самарскую область было направлено более одного миллиарда рублей.

Отмечается, что работы идут в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Большеглушицком, Кошкинском, Большечерниговском, Красноармейском, Нефтегорском, Безенчукском, Красноярском, Камышлинском и Елховском районах. До конца 2022 года в регионе намерены ввести в эксплуатацию шесть объектов, сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году в Самарской области в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» намерены ввести в эксплуатацию восемь объектов очистки сточных вод.