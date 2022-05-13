Черкесск, 13 мая 2022, 13:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ведется ремонт в 23 школах. Они будут капитально отремонтированы уже в 2022 году. Кроме того, будут существенно обновлены мебель и фонд библиотек, появится новое оборудование, сообщили 13 мая в пресс-службе главы и правительства региона.
Всего в 2022 году будут отремонтированы одна школа в столице республики и по одной в городе Теберде, а также Абазинском районе. По две школы подлежат ремонту в Зеленчукском, Ногайском и Усть-Джегутинском районах, по три — в Адыге-Хабльском, Карачаевском, Малокарачаевском, Прикубанском и Хабезском районах.