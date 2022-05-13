Черкесск, 13 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии ведется ремонт в 23 школах. Они будут капитально отремонтированы уже в 2022 году. Кроме того, будут существенно обновлены мебель и фонд библиотек, появится новое оборудование, сообщили 13 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». реж Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

«В настоящее время уже во всех школах практически завершились демонтажные работы, ведутся отделочные работы, начата замена инженерных сетей. В зданиях будут заменены окна, полы и двери, а системы отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения и пожаротушения будут обновлены», — рассказали в пресс-службе главы субъекта РФ.

Всего в 2022 году будут отремонтированы одна школа в столице республики и по одной в городе Теберде, а также Абазинском районе. По две школы подлежат ремонту в Зеленчукском, Ногайском и Усть-Джегутинском районах, по три — в Адыге-Хабльском, Карачаевском, Малокарачаевском, Прикубанском и Хабезском районах.