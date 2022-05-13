Уяр, Красноярский край, 13 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Красноярском крае заместителю главы города Уяра избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в Главном следственном управлении СКР по региону. Чиновник подозревается в халатности в связи с массовыми пожарами.

Mil.ru Уголовный кодекс

В регионе продолжается расследование уголовных дел по фактам массовых пожаров в городах и районах края. В рамках расследования дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц») был задержан 28-летний заместитель главы Уяра по обеспечению жизнедеятельности города.

13 мая суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. В частности, подозреваемому запрещено покидать территорию Красноярского края, выходить в определённое время за пределы жилого помещения, общаться с должностными лицами и сотрудниками горадминистрации, использовать средства связи и интернет и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в полномочия чиновника входило обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством территории города. По данным следствия, он проигнорировал информационное письмо о необходимости уборки мест распространения сухостоя и скопления мусора, а также не принял мер к ликвидации несанкционированной свалки. 7 мая 2022 года она загорелась. Огонь распространился в населённом пункте. В результате пожара уничтожено 233 жилых дома.

Расследование уголовных дел продолжается.