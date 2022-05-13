Москва, , 13:27 — REGNUM В рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ, организованной Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России, Народным фронтом и ВСКС, доставлено более 30 тонн гуманитарных грузов.

Лес рук - символ волонтерского движения в России ИА REGNUM

Весь груз приобретен на средства, собранные Фондом национальной природы при Московском зоопарке. В рамках акции #МЫВМЕСТЕ по состоянию на 12 мая собрано 3 544 324,94 рубля, из них израсходовано 3 011 722,26 рубля. Средства пошли на закупку стройматериалов, оборудования, кормов, а также на обеспечение транспортных расходов по доставке гуманитарной помощи.

К этой дате приобретено 10,56 тонн кормов, а также 35 тонн стройматериалов. В числе прочего закуплены переноски для животных.

«Каждый день мы получаем пожертвования от неравнодушных людей. Сейчас сбор гуманитарной помощи идет силами всего Союза зоопарков и аквариумов России. Только в Московский зоопарк с 7 апреля по 12 мая принесли более 7,3 тонн кормов и 5 тонн стройматериалов. И этим поддержка не ограничивается — представители зоопарков и аквариумов лично выезжают вместе с гуманитарными грузами, оказывают поддержку на месте, в том числе своими руками. Мы знаем насколько трудна и непрерывна забота о животных. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших коллег», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В Докучаевский зоопарк в основном доставлены зерновые корма: кукуруза, пшеница, просо. Зоопарк в селе Придорожное получил набор стройматериалов, а также молочные смеси, сухое молоко, корм для птиц. В зоопарк «Стирол» волонтеры привезли цемент, доски, брус. В донецкий приют для бездомных животных «Пиф» привезли переноски для собак и кошек.

В Луганский зооуголок доставлены комбикорма, ракушки, мясокостная мука, корм для крупного рогатого скота, а также арматура, сетка, уголки, профлисты и т.д. В доставке этого груза приняли участие актриса театра и кино Анастасия Макеева и заслуженный артист РФ Александр Скляр.

«Я была и при отгрузке этой гуманитарной помощи в Москве, и сейчас мы своими глазами с Александром видим, что помощь доходит! Часть животных мы уже видели — они накормлены, ухожены, здесь работают люди с большими сердцами», — поделилась Анастасия Макеева.

«Во время военных действий Луганский зооуголок сильно пострадал, поэтому эта помощь, организованная Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России, крайне необходима, особенно для теплолюбивых животных — их вольеры были разрушены. Животные не виноваты, они страдают не меньше, а даже больше, потому что не могут сами о себе позаботиться. Мы — люди – должны это сделать. Спасибо всем неравнодушным людям», — сказал Александр Скляр.

Каждый груз формировался адресно, по запросам от получателей. Сбор и погрузка производилась в распределительном центре при Ростовском-на-Дону зоопарке.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Принимаются корма и стройматериалы. Из кормов на пункты приема можно приносить в невскрытой заводской упаковке и с неистекшим сроком годности: ПК-1 (комбикорм), кошачий корм сухой, собачий корм сухой, сухое молоко.

Из стройматериалов принимаются: генераторы 5 квт, сварочные аппараты, электроды 3мм, УШМ 125, отрезные круги, ручные инструменты (молотки, пилы, топоры, лопаты, маски, краги), арматура 12мм, сетка чр 1500*4500*6, звероводка 25*25*2, доска 40*150*6000, брусок 40*40*6000, гвозди 70 мм, металлические цепи 5мм (30 метров), вязальная проволока 2*100, пластмассовая стяжка.