Новосибирск, 13 мая 2022, 13:27 — REGNUM В Новосибирске 35-летнюю женщину привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.
Установлено, что она разместила в мессенджере пост с текстом, призывающим к проведению несанкционированного публичного мероприятия и искажающим задачи Вооруженных сил России. В отношении неё был составлен протокол. Суд назначил её штраф в сумме 50 тысяч рублей.
Отмечается, что ранее женщина в поле зрения полиции не попадала.