Новосибирск, 13 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Новосибирске 35-летнюю женщину привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия, вооруженные силы России

Установлено, что она разместила в мессенджере пост с текстом, призывающим к проведению несанкционированного публичного мероприятия и искажающим задачи Вооруженных сил России. В отношении неё был составлен протокол. Суд назначил её штраф в сумме 50 тысяч рублей.

Отмечается, что ранее женщина в поле зрения полиции не попадала.