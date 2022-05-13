* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:26 — REGNUM Заместитель министра экономики правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что некоторые чиновники бывшего афганского правительства пытаются разжечь межнациональную и религиозную рознь в стране.

Афганистан

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», заместитель министра экономики Абдул Латиф Назари заявил, что некоторые «неудавшиеся деятели, бежавшие за границу, пытаются подорвать национальное единство и вызвать мятеж, разжигая пламя этнической, языковой и религиозной розни».

Подчеркнув, что их усилия не увенчаются успехом, он добавил: »Наш народ никому не позволит ставить под сомнение мир и безопасность страны по наущению иностранцев и подрывать национальное единство».

Ранее Назари заявлял, что знаменитая стратегия иностранцев «разделяй и властвуй» больше не применима в Афганистане, потому что все народы этой страны мирно живут вместе.

Заместитель министра экономики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говоря о встрече министра иностранных дел Афганистана Амира Хана Моттаки с советом шиитских улемов, подчеркнул: »Продолжается разработка подхода к взаимодействию и сотрудничеству шиитской общины с правительством, а хазарейцы и шииты отрицают войну и являются лояльными системе».