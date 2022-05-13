Стокгольм, 13 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Вступление в НАТО таких стран, как Швеция и Финляндия, способно не только укрепить их безопасность, но и способствовать наращиванию военного потенциала альянса. Об этом 13 мая написала газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Членство Финляндии и Швеции в НАТО усилит мощь альянса в воздухе и на море. Обе страны, например, имеют в общей сложности почти 200 современных истребителей, что находится на одном уровне с такими крупными державами, как Франция и Великобритания, пишет издание.

Эксперты, с которыми беседовали представители газеты, также отмечают, что шведский флот станет важным дополнением к «довольно слабому» военно-морскому присутствию НАТО в Балтийском море.

«Мы хорошо знаем этот регион. В военном отношении мы являемся большой страной с длинной прибрежной полосой. Это может углубить знания оперативной обстановки, что облегчит задачи по военному планированию», — заявила в интервью Aftonbladet Анна Висландер, которая занимается североевропейскими исследованиями в американском Atlantic Council.