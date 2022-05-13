Туапсинский район, Краснодарский край, 13 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Краснодарском крае по подозрению в ложном сообщении об акте терроризма задержан 67-летний местный житель, об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю 13 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

По информации пресс-службы ведомства, ранее в дежурную часть отдела МВД России по Туапсинскому району поступил звонок из единой дежурно-диспетчерской службы о том, что неизвестный мужчина сообщил о якобы существующей угрозе пяти объектам инфраструктуры в городе Сочи. Информация в итоге не подтвердилась.

Личность звонившего оперативникам удалось установить — им оказался 67-летний житель Туапсинского района. Его задержали в лесном массиве села Пляхо и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что пенсионер ранее был судим за совершение имущественных преступлений, а о минировании он сообщил из хулиганских побуждений.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ, ему грозит до трёх лет лишения свободы. Самого подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.