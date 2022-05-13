Донецк, 13 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских боевиков погиб один мирный житель. Об этом 13 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Свеча

Отмечается, что по оперативной линии СЦКК ДНР поступили данные о том, что при артиллерийском обстреле украинскими нацистами Петровского района Донецка погиб один мирный житель — мужчина 1973 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ФСБ России предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержала неонациста, планировавшего его совершить 9 мая.