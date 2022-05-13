Стокгольм, 13 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. 13 мая практически все ведущие газеты Швеции опубликовали редакционные статьи на тему объявления властями Финляндии решения о вступлении в НАТО. Журналисты разных изданий сходятся во мнении, что тайминг для подачи заявки был выбрал как нельзя кстати.

Флаг Финляндии

Газета Dagens Nyheter пишет, что согласованность и понимание реальности, существовавшие по другую сторону Балтийского моря, оценили даже в Швеции.

«У Финляндии просто хватило мужества и хладнокровия взять на себя инициативу, когда это потребовалось», — говориться в статье.

«Это похоже на заранее составленный план, что, конечно же, так и есть. И план выглядит блестящим. Тот факт, что процесс идет так быстро, снижает риск ответных реакций со стороны России, что по-прежнему является одним из факторов», — говорится в редакционной статье, опубликованной в крупнейшей деловой газете Швеции DI.