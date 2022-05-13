Москва, , 13:30 — REGNUM Украинские боевики могут уйти с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, если сложат оружие. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 13 мая журналистам.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

Представитель Кремля прокомментировал заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Турция готова выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков с «Азовстали». Как сообщало ИА REGNUM, Киев хочет подписать соглашение о процедуре эвакуации и первым делом вывезти с предприятия тяжелораненых.

По словам Пескова, гражданские лица могли уйти с «Азовстали» в любом направлении, и они это сделали. Что касается военных, они тоже могут выйти, но при условии сложения оружия.

«К ним будут относиться соответствующим образом, всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь. Эти слова президента — это команда верховного главнокомандующего, она вот то, из чего мы исходим», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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