Таллин, 13 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Если правящая коалиция Эстонии не согласится включить снижение акциза на топливо в дополнительный бюджет на 2022 год, крупнейшая оппозиционная Эстонская консервативная Народная партия (EKRE) провалит голосование в парламенте по принятию документа.

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Об этом заявил председатель партии Мартин Хельме порталу новостей гостелерадитовещания ERR. По его мнению, в таком случае дополнительный госбюджет может быть не принят. По его словам, EKRE в целях затягивания процедуры голосования представила в парламенте более 600 поправок к проекту дополнительного бюджета и связанным с ним законопроектам.

«Цель — заставить правительство прислушаться к оппозиции при рассмотрении дополнительного бюджета», — сказал он.

Он объяснил суть предложения эстонской парламентской оппозиции: «Если мы понизим акцизы на топливо, то это сдержит рост цен и поможет экономике Эстонии. Если в дополнительном бюджете будет предусмотрено снижение акцизов, то мы снимем свои поправки и сможем нормально двигаться дальше».

Накануне финансовая комиссия парламента направила проект дополнительного бюджета на 2022 год на второе чтение, не поддержав ни одну из поступивших к документу 712 поправок.

Объем расходов, инвестиций и финансовых сделок в дополнительном бюджете составляет 802,9 млн евро. Допбюджет разделен на три части: на укрепление комплексной безопасности и устойчивости Эстонии в бюджете выделено 255,6 млн евро, на укрепление энергетической безопасности — 257,3 млн, на поддержку военных беженцев Украины — 242,7 млн евро.