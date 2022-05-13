Москва, 13 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Сотрудничество России с ДНР и ДНР станет взаимовыгодным, уверен лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Советский плакат. Донбасс освобожден!

«Россия готова поделиться с Донбассом передовыми разработками и технологиями в самых разных областях. Донбасс, со своей стороны, может многое дать России. Ведь Донбасс — это крупнейшее в Европе месторождение каменного угля и редкоземельных металлов, развитая черная металлургия, машиностроение, нефтехимия», — перечислил Миронов.

Донбасс богат черноземами, на которых выращиваются злаковые культуры, овощи и фрукты, добавил он.

Кроме того, Донбасс вместе с Крымом образует разветвленную транспортную сеть, которая даст России дополнительные возможности в области промышленного и сельскохозяйственного производства, указал парламентарий.

При этом, отмечает Миронов, интеграция республик в общероссийское экономическое пространство означает и единство политической линии.

«Поэтому на враждебные действия против ДНР и ЛНР — как экономического, так и политического характера — мы будем реагировать соответствующим образом», — подчеркнул депутат.

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