Кишинёв, 13 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял решение увеличить объём кредитования Молдавии еще на $260,11 млн. Об этом сообщает пресс-служба молдавского Национального банка.

МВФ

«МВФ оценил усиление надзора за финансовым сектором и обеспечение его устойчивости, несмотря на временное давление на ликвидность на рынке», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что общая сумма финансовой помощи, которую в МВФ готовы предоставить Молдавии выросла до $796 млн. Пока Молдавии выделят транш в размере $144,8 млн.

Стоит отметить, правительство Молдавии в апреле увеличило расходную часть госбюджета 2022 года на 6,8 млрд леев (около $370 млн) для поддержки экономики. После этого дефицит бюджета вырос на 28% и составил 19,3 млрд леев или более $1 млрд.