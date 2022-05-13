Москва, 13 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы поделились со своими читателями множеством занимательных историй и курьезов со всех уголков России. Эталон пельменя, психолог для раков, «царь-гараж» и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

(сс) Gareth Williams Рак

Центральный федеральный округ

В московском ЖК «Рассказово» люди чуть ли не каждый день вынуждены рисковать здоровьем и жизнью. Сразу в нескольких домах ЖК жильцы выкидывают из окна мусор с высоты седьмого-девятого этажей. «Москва с огоньком» сообщает, что в мусорных пакетах летят вниз бутылки, разные тяжелые предметы. Найти управу на мусорометателей пока не удается.

«Ярослав Мудрый» пишет про любопытное открытие археологов и биологов, которые исследовали птичьи кости из раскопок в Ярославле. Оказывается, на территории города в домонгольскую эпоху существовала богатая усадьба с собственным соколиным двором, а основным источником мяса у средневековых горожан была не курица и утки, а гусь.

Северо-Западный федеральный округ

Кулинарную тему продолжает «Питерская булка». Школьник из Санкт-Петербурга создал эталон пельменя. Мальчик два года занимался разработкой идеального пельменя, который был бы нежным, мягким и идеально «заполнял полость рта». Вначале школьник перепробовал множество пельменей разных производителей, но не удовлетворился их характеристикой и начал изобретать свой. Его «эталон пельменя» подтвердила специальная комиссия, в которую вошел представитель Всероссийского научно-исследовательского института метрологии.

Возможно, этот эталон будет представлен в одном из многочисленных гастрономических заведений Петербурга. Их скоро станет больше. Осенью на Варшавском вокзале откроют гигантский «центр общепита», где представят африканскую, азиатскую и арабскую кухни. «Ночной губернатор» удивляется, что в анонсах не упоминается русская и, в частности, петербургская кухня. Остается надеяться, что в числе заведений будет и такое.

Приволжский федеральный округ

В Татарсии, кажется, не очень удачно разместили уличные вывески на татарском языке. «Татмедиа» пишет, что жители республики за первые четыре месяца 2022 года подали более двух тысяч обращений об ошибках и недочетах на вывесках. Обращения собирают в рамках акции для привлечения внимания населения к ошибкам, допущенным в оформлении вывесок и иных информационных материалах на улицах.

Неприятный сюрприз поджидал жителей города Балаково Саратовской области. Здесь покрасили скамейки, но они не высохли даже за три дня. В итоге многие горожане получили «на память» пятна по всей одежде. В администрации сказали, что краска должна высыхать за сутки. Почему не высохла, здесь не знают. «Никто не виноват, просто так получилось», — удивляется «Саратовщина».

«Башкирский домовой» радуется нововведению в Башкирии, где штрафы за ущерб окружающей среде будут направлять на восстановление экологии. Ранее средства, полученные от нарушителей экологического законодательства, обычно шли совсем на другие цели и только два процента отправлялись на восстановление окружающей среды.

Южный федеральный округ

Одно из ростовских заведений общепита разместило вакансию психолога для раков. Ему готовы платить 40 тысяч рублей, график работы — полный, требование: «хорошее взаимопонимание с живыми раками». Психологу предстоит беседовать с раками, петь им песни, гладить, помогать принимать водные процедуры. «Интересно, где учат на психологов для раков?» — интересуется «Ростов №1».

Житель Таганрога в День Победы решил покатать небольшой макет танка по улице, прицепив его к машине. Веселил себя и прохожих, пишет «Че по Ростову». На одной из улиц его остановил экипаж ДПС, оформил административный протокол за нарушение ПДД, предполагающий лишение прав. «Причина: не видно задний номер и везли за собой «непонятно что». Я все понимаю, они правы. Но разве в честь праздника нельзя было сделать предупреждение?!» — возмущен мужчина.

Странная история случилась в Анапе, где некая маргинальная парочка решила пожарить дельфина на глазах отдыхающих. Кулинарная экзотика не задалась. Странных граждан увела полиция, узнал ПВА.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане нетрезвый гражданин угнал «Газель», потому что замерз и хотел в ней согреться. Залезть в машину было несложно: окно оказалось открытым. Мужчина согрелся и заодно поехал домой, утром решил вернуть машину, но она заглохла на полпути. Приключение обойдется ему в год колонии, сообщает Mash Gor.

«Страновед» рассказал про русский «форд Боярд», который находится в трех километрах от берега Каспийского моря, недалеко от Каспийска. Здесь в годы Великой Отечественной войны выпускали торпеды, бомбы и противотанковые ежи. Здание заброшено, но его стоило бы восстановить как интересный туристический объект и памятник героям.

Уральский федеральный округ

В Тюмени нашли любопытный способ заработать. Здесь стали продавать места в бесплатных беседках в Гилевской роще. Желающие могут попросить забронировать беседку к определенному времени. Цены на услугу разнятся. Кто-то предлагает 1000 рублей, кто-то 500, пишут «Темы Тюмени».

Удивительный «царь-гараж» продают в Кургане. Стоит он 600 тысяч рублей. «Курганистан» передает, что в гараже установлены электровытяжки, дровник, отопление, круглосуточный свет, электричество, есть бильярд, домашний кинотеатр и боксерская груша, хотя хозяин планирует оставить их себе.

Сибирский федеральный округ

Kras Mash рассказал о магазине в Дудинке Красноярского края, где хозяйничают голуби. Они, к примеру, сидят на прилавках и спокойно клюют хлеб. Никто их не останавливает. Магазин уже стал локальным мемом. До этого голуби лакомились тут фруктами.

«Томский очкарик» сообщает о праздновании Дня радио в Томске. Здесь есть традиция — выбрасывание из окон местного общежития неисправной техники. Кроме «техникопада» провели радиоярмарку.

По Новосибирску прокатился горящий трамвай. Он возник из-за короткого замыкания в салоне, передает «Зона 54». Никто не пострадал, но зрелище было яркое.

Дальневосточный федеральный округ

На Камчатке огромные сивучи нашли новое место лежбища — прямо в черте города, у морского торгового порта. Их иногда пытаются пугать и прогонять в воду нетрезвые граждане. «Что тут можно сказать — слабоумие и отвага. Сивучи только кажутся безобидными. Одного их укуса достаточно, чтобы переломать кости человеку», — удивляется «Мачо с Авачи».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 20 мая.