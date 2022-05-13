Москва, 13 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В пятницу, 13 мая, у здания посольства Латвии в Москве более 1500 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» провели акцию по защите памятника Освободителям Риги. Напротив здания посольства активисты установили импровизированный памятник Освободителям Риги и возложили к нему цветы. Об этом журналистам сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

МГЕР Акция у посольства Латвии

«Сегодня мы пришли к посольству Латвии, чтобы еще раз напомнить, кто освобождал территории их государства от немецко-фашистских захватчиков. В боях за освобождение Латвии свои жизни отдали тысячи советских солдат и офицеров. Власти Латвии забыли или не хотят помнить, благодаря чьим воинам их страна живет под мирным небом. Заявления, которые выдвигает Сейм Латвии о снятии препятствия для сноса памятников советским воинам, недопустимы. Мы будем бороться за то, чтобы память о бессмертном подвиге наших предков сохранилась не только в России, но и за ее пределами», — подчеркнул Антон Демидов.

Он также добавил, что в завершении акции участники возложили к импровизированному памятнику цветы, чтобы почтить память павших Героев Великой Отечественной войны.

Напомним, 12 мая латвийский Сейм во втором, окончательном, чтении поддержал закон о приостановке действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, что позволит, в частности, снести памятник советским воинам в Риге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая у посольства Латвии в Москве около 1200 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» открыли торжественно-мемориальный арт-перформанс «Караул памяти». Возле здания посольства молодогвардейцы установили импровизированный памятник — двухметровую частичную копию мемориального комплекса, а именно часть памятника «Воину-освободителю» в Риге — и возложили к нему цветы.

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