Кемерово, 13 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В окрестностях кузбасского села Зарубино Топкинского округа появился геоглиф из одной тысячи сосен-трёхлеток. Буква Z занимает площадь около 1 гектара, рассказали ИА REGNUM в правительстве региона.

Правительство Кемеровской области Геоглиф

«Это знаковое событие, сегодня мы высадили миллионное дерево «Сада Памяти» в Кузбассе, — прокомментировал заместитель председателя правительства региона Денис Ильин. — С фронтов не вернулись 350 778 кузбассовцев. Наш долг сохранять историческую правду о подвигах предков и передавать её молодёжи».

Отметим, что в 2022 году в рамках акции «Сад памяти» в Кемеровской области высадили уже более 155 тыс. деревьев. До конца мая планируют посадить ещё около 250 тыс. саженцев.