Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Уровень безработицы в Ленинградской области остается низким ― 0,4% от числа трудоспособного населения, а в банке вакансий значатся более 54,6 тыс. рабочих мест, сообщили 13 мая в пресс-службе областной администрации.

В поисках работы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Служба занятости Ленинградской области проводит постоянный мониторинг ситуации на 114 предприятиях, где планируется высвобождение работников, введен простой или неполное рабочее время.

«Уже 51 работодатель региона оформил субсидии для организации общественных и временных работ ― они планируют трудоустроить 672 человека, сегодня уже работает 177 человек», — уточнили в пресс-службе.

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