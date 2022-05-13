Берлин, 13 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Страны G7 должны сохранять давление на Россию новыми поставками оружия киевскому режиму и усилением санкций. Об этом 13 мая заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Очень важно в данный момент сохранять давление на (президента РФ) Владимира Путина поставками вооружения Украине, усилением санкций. Единство G7 было критически важным в этом кризисе для защиты свободы и демократии. И мы продолжим работать вместе для этого», — сказала она на полях встречи министров иностранных дел G7 в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дет стран Европейского союза намерены обсудить возможность введения эмбарго на поставки нефти из России в понедельник, 16 мая

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