Казань, 13 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. На территории Татарии 14 мая прогремят грозы, ожидается порывистый ветер местами до 23 м/с. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Гроза в городе

В субботу, 14 мая, в республике сохранится неустойчивая погода с небольшим дождем. Днем и вечером местами пройдут грозы, ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с, локально до 23 м/с. Ночью температура воздуха составит +5…+10 °С, днем потеплеет до +15…+20 градусов.

В воскресенье, 15 мая, в отдельных районах в ночные часы возможен небольшой дождь. Днем дожди пройдут повсеместно, местами с грозами и усилениями ветра до 15-18 м/с. Ночью ожидается около 10 градусов тепла, днем — от +14 до +19 °С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Новгородской области 13 мая порывы ветра достигнут 15 м/с.

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