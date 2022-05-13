* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 13 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Национальное исламское движение Афганистана (НИДА), возглавляемое маршалом Абдул Рашидом Дустумом, заявляет, что использование «меча власти» для «этнического трайбализма и культурной тирании» вынуждает её «принять серьёзные меры». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Партия выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что маршал Абдул Рашид Дустум обязался бороться «всеми силами и всеми возможными способами» против «талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) терроризма, тоталитаризма и тирании».

В заявлении добавлено, что в последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили военные преступления и преступления против человечности в различных частях провинций Саманган и Панджшер, уезде Андараб провинции Баглан и уезде Варсадж провинции Тахар.

В заявлении говорится, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё раз доказали, что они ничем не отличаются от своей «первой версии», совершив недавние преступления, приведшие к гибели людей, произвольным арестам и пыткам невинных граждан. В заявлении добавлено, что продолжающийся вооружённый конфликт и притеснения населения приведут к этнической и региональной напряжённости, и что в будущем страну ждёт «гражданская война».

НИДА заявляет о серьёзных действиях против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Некоторые другие партии, в том числе Исламское общество Афганистана, также призывает противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).