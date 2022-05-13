Вологда, 13 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. На Вологодчине запустили новую линию по производству мороженого, сообщает региональное правительство.

Цитата из к/ф «Дед Мороз и лето». реж Валентин Караваев. 1969. СССР Мороженое всем!

Новая линия предприятия ООО «Вологодское мороженое» увеличит объемы производства брикетов в 4 раза, что позволит изготавливать до 24 тонн мороженого в сутки. Также расширится ассортимент продукции. Объем инвестиций предприятия в новую линию составил более 45 миллионов рублей.

«Новая линия уникальна тем, что позволяет делать мороженое в широком диапазоне: и по составу, и по добавкам. Например, изготавливать сладость двух и более цветов, добавлять орехи, джемы, которые так любят потребители. Плюс ко всему — оборудование полностью автоматизировано и отечественного производства. Поставщик, который его изготовил, известен на рынке и уже себя зарекомендовал», — отметила генеральный директор предприятия Надежда Пуздрова.

С открытием новой линии появились и 30 дополнительных рабочих мест. Сейчас на предприятии трудится 617 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине начнут производство бактерицидных ультрафиолетовых ламп.