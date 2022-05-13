Мадрид, 13 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Испанская оперная певица Тереса Берганса скончалась в возрасте 87 лет. Об этом сообщает в своём аккаунте в Twitter Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо.

Contando Estrelas Испанский флаг

«Мы в Академии скорбим в связи с утратой нашей коллеги Тересы Бергансы», — говорится в сообщении.

О причинах смерти Бергансы не сообщается.

Тереса Берганса родилась в 1935 году в Мадриде. В своей карьере она не раз выступала в известных оперных театрах по всей планете.