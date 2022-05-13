Стокгольм, 13 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Министр обороны Швеции Петер Хультквист, министр иностранных дел страны Анн Линде и представители всех парламентских партий Швеции 13 мая проводят в пресс-центре риксдага совместную пресс-конференцию в связи публикацией окончательной версии отчета о ситуации в области безопасности Швеции. Как заявил официальный представитель «Левых» Хокан Свеннелинг, его партия и лично он выступают против вхождения Швеции в НАТО, передает телеканал SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Я думаю, что нет анализа тех рисков, которые влечет за собой членство Швеции в НАТО. Мы вносим самые большие изменения в шведскую политику безопасности за очень долгое время. И неприсоединение к военным союзам было очень важно и сослужило Швеции хорошую службу в течение долгого времени и могло бы ее оказывать еще очень долгое время в будущем», — заявил Свеннелинг.

«Меня беспокоит тот факт, что конфликты великих держав еще долго, десятилетиями, будут происходить у границ Швеции или в самой Швеции. Я не хочу участвовать в этом, поэтому я выступаю против членства Швеции в НАТО», — добавил парламентарий.